Manchester United, Erik ten Hag için kararını verdi

Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag hakkındaki kararını verdi.

İngiliz basınından The Guardian'ın haberine göre; Manchester United, Manchester City ile oynanacak FA Cup Finali'nin ardından teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayıracak.

4 ADAY BELİRLENDİ

Haberde Manchester United'ın teknik direktörlük görevi için 4 aday belirlediği ve o isimlerin; Bayern Münih'den ayrılan Thomas Tuchel, Chelsea'den ayrılan Mauricio Pochettino, Ipswich Town'u Premier Lig'e yükselten Kieran McKenna ve Brentford'u çalıştıran Thomas Frank olduğu açıklandı.

2 sezondur Manchester United'ı çalıştıren Erik ten Hag, geçtiğimiz sezon İngiliz devine İngiltere Lig Kupası'nı kazandırmayı başarmıştı. FA Cup'ı alması durumunda ten Hag, Manchester United kariyerini 2 kupa ile tamamlayacak.