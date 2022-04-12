Manchester United, Erik ten Hag ile anlaşmaya vardı

Manchester United'ın, Ajax'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

The Athletich'in haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, Ralf Rangnick sonrası takımı Erik ten Hag'a emanet etmek için prensip anlaşmasına vardı.

4 YILLIK İMZA BEKLENİYOR

Haberin ayrıntılarında şu an için sözlü bir anlaşmanın sağlandığı, resmi imzanın ise 4 yıllık olmasının beklendiği vurgulandı.

Manchester United'ın, Ajax ile anlaşmaya varması gerektiği hatırlatılırken, Hollanda ekibinin 17 Nisan'da PSV ile oynayacağı kupa finali öncesinde resmi bir duyurunun yapılmayacağı belirtildi.

Aralık 2017'den bu yana Ajax'ta görev yapan 52 yaşındaki teknik adam, 2019 ve 2021'de Hollanda'da şampiyonluk ipini göğüslemişti.