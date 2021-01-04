İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ocak 2021 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4066
  • EURO
    9,0794
  • ALTIN
    461.822
  • BIST100
    1495.43
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United, eski oyuncusu Darren Fletcher'ı antrenörlük görevine getirdi
Spor

Manchester United, eski oyuncusu Darren Fletcher'ı antrenörlük görevine getirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, eski oyuncusu Darren Fletcher'ı antrenörlük görevine getirdi.

AA04 Ocak 2021 Pazartesi 19:25 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 19:25
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki eski İskoç oyuncunun, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in teknik ekibinde antrenörlük görevini üstleneceği belirtildi.

Manchester United'ın altyapısında yetişen ve kulüpte yaklaşık 20 yıl boyunca futbolcu olarak görev alan Fletcher, A Takım'da 342 karşılaşmada forma giydi.

Futbol kariyerinin son yıllarını West Bromwich Albion ve Stoke City'de geçiren Fletcher, Manchester United formasıyla 5 lig, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Darren Fletcher, İskoçya Milli Takımı'nda da 80 maçta görev aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.