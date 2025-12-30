İSTANBUL 14°C / 3°C
30 Aralık 2025 Salı
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  Manchester United, eski oyuncusu Scott McTominay'i istiyor
Spor

Manchester United, eski oyuncusu Scott McTominay'i istiyor

Napoli'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayana Scott McTominay için eski kulübü Manchester United düğmeye bastı.

30 Aralık 2025 Salı 17:06
Manchester United, eski oyuncusu Scott McTominay'i istiyor
ABONE OL

Bazen kariyeri değiştirmek için ufku değiştirmek yeterli oluyor.

Scott McTominay de Manchester United'dan ayrılarak bu adımı attı ve Napoli'de tüm potansiyelini ortaya koyabileceği ideal ortamı buldu.

İskoç orta saha oyuncusu, Serie A'da profesyonel kariyerinin en eksiksiz ve tatmin edici sezonunu geçirirken, şampiyonluğa ulaşan Napoli'nin sembol isimlerinden biri haline geldi ve Yılın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Antonio Conte yönetiminde McTominay, özelliklerine birebir uyan bir role kavuştu.

Taktik kısıtlamaların azaldığı, ceza sahasına daha özgür şekilde girebildiği bu düzende fizik gücü, doğru koşu zamanlaması ve lider karakteri ön plana çıktı.

Serie A'nın daha kontrollü temposu, İskoç futbolcunun maçlara istikrarlı biçimde etki etmesini sağladı.

Kritik anlarda sorumluluk alan McTominay, saha içindeki performansının yanı sıra soyunma odasında da liderliğini hissettirdi. Bu çıkış, Avrupa futbolunun dev kulüplerinin de dikkatini çekti.

MANU ESKİ OYUNCUSUNU İSTİYOR

Manchester United, eski oyuncusu için sürpriz bir geri dönüş ihtimalini masaya yatırırken; Tottenham, Arsenal ve Newcastle United da McTominay'i yakından takip ediyor.

Napoli cephesinde ise tavır net. İtalyan kulübü, yeni hedefler doğrultusunda kilit oyuncusunu bırakmayı düşünmüyor ve ancak 70-80 milyon euro seviyelerinde, piyasa dışı bir teklif gelmesi halinde transferi değerlendirmeye alabilir.

Ocak ayında bir ayrılık ihtimali zayıf görülürken, yaz döneminde konunun yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Şimdilik Scott McTominay, Napoli'de ve kariyerinde ilk kez böylesine merkezi bir rolde olmanın keyfini çıkarıyor.

