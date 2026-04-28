Manchester United, evinde Brentford'u devirdi

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester United, evinde Brentford'u ağırladı.

Ev sahibi ekip maçı 2-1 kazandı.

Kırmızılıların gollerini 11. dakikada Casemiro ve 43. dakikada Benjamin Sesko attı.

Brentford'un tek golünü ise 87. dakikada Mathias Jensen kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 61 yaptı. Brentford ise haftayı 48 puanla 9. sırada tamamladı.

MANCHESTER UNITED, ŞAMPİYONLAR LİGİNE BİR ADIM UZAKTA

Manchester United, 3 Mayıs'ta sahasında Liverpool'u konuk edecek. Kırmızı şeytanlar, eğer bu maçtan 3 puan almayı başarırsa önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanacaklar.