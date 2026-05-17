İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Manchester United evinde galip

Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United sahasında konuk ettiği Nottingham Forest'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2026 Pazar 16:59 - Güncelleme:
Manchester United evinde galip
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Manchester United, 3-2'lik skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren goller 5. dakikada Luke Shaw, 55. dakikada Matheus Cunha ve 76. dakikada Bryan Mbeumo'dan geldi.

Nottingham Forest'ın gollerini ise 53. dakikada Morato ve 78. dakikada Morgan Gibbs-Whitekaydetti

CASEMIRO, OLD TRAFFORD'A VEDA ETTİ

Sezon sonunda Manchester United'dan ayrılması beklenen Casemiro, Old Trafford'a veda etti. Brezilyalı futbolcu, kırmızı formayla çıktığı 160 maçta 26 gol atarken, 14 asistlik katkı sağladı.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 68'e yükseltirken, Nottingham Forest 43 puanda kaldı.

Premier Lig'de sezonun son haftasında Manchester United deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Nottingham Forest ise sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsüne inşaat demiri ok gibi saplandı: Kadın yolcu yaralandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.