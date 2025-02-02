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Spor

Manchester United evinde kayıp

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Crystal Palace oldu.

Haber Merkezi2 Şubat 2025 Pazar 19:28 - Güncelleme:
Manchester United evinde kayıp
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İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Crystal Palace oldu.

Crystal Palace'ın gollerini 64 ve 89. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.

Manchester United'da sakatlanan Lisandro Martinez, 82. dakikada sedye ile oyundan çıktı.

David Amorim yönetimindeki Manchester United, iç sahada Brighton'n ardından Crystal Palace'a da kaybetti.

Bu galibiyetin ardından Crystal Palace puanını 30'a yükseltti ve 29 puanlı Manchester United'ı geçti.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Manchester United, Tottenham'a konuk olacak. Crystal Palace, Everton'ı ağırlayacak.

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