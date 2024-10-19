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Spor

Manchester United evinde kazandı! Fenerbahçe maçı öncesi moral depoladılar

Perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Manchester United, Brentford'u 1-0 geriden gelip Old Trafford'da 2-1 mağlup etti ve ligde 3 maçın ardından kazandı.

19 Ekim 2024 Cumartesi 20:15 - Güncelleme:
Manchester United evinde kazandı! Fenerbahçe maçı öncesi moral depoladılar
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İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester United ile Brentford karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 2-1'lik skorla kazandı.

Brentford, 45+5. dakikada Ethan Pinnock'un golüyle öne geçti.

Manchester United, 47. dakikada Alejandro Garnacho'nun golüyle eşitliği sağladı. 62. dakikada Rasmus Höjlund, Manchester United'a galibiyeti getiren golü attı.

4 lig ve toplamda 5 resmi maç sonra kazanan Manchester United, puanını 11'e çıkardı. Brentford ise 10 puanda kaldı.

Manchester United, perşembe günü Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaştıktan sonra ligde West Ham'a konuk olacak. Brentrford ise Ipswich Town'u ağırlayacak.

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