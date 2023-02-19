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Spor

Manchester United evinde Leciester City'e göz açtırmadı

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Leicester City'i 3-0 mağlup etti.

19 Şubat 2023 Pazar 19:11 - Güncelleme:
Manchester United evinde Leciester City'e göz açtırmadı
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Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United, 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 25 ve 56. dakikalarda Marcus Rashford, 61. dakikada Jadon Sancho kaydetti.

Rashford, bu sezon oynadığı 37 maçta 24 gol atıp 7 asiste ulaşmayı başardı.

Manchester United, bu galibiyetle birlikte puanını 49'a yükseltti ve zirvedeki Arsenal ile puan farkını 5'e indirdi. Leicester City ise 24 puanda kaldı.

MANU, gelecek hafta Liverpool'a konuk olacak. Leicester ise sahasında Arsenal'i ağırlayacak.

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