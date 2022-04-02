Manchester United evinde Leicester City ile yenişemedi

Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Leicester, 63. dakikada Kelechi Iheanacho ile öne geçti. Manchester United, 66. dakikada Fred ile skoru eşitledi.

Leicester'da forma giyen milli stoperimiz Çağlar Söyüncü, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Leicester'a karşı oynadığı son 3 lig maçını kaybeden ve bu seriyi bozan Manchester United, puanını 51 yaptı. Leicester City ise 37 puana yükseldi.

Manchester United, gelecek hafta Everton'a konuk olacak. Leicester ise sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.