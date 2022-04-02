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Spor

Manchester United evinde Leicester City ile yenişemedi

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 31. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Leicester City ile 1-1 berabere kaldı.

2 Nisan 2022 Cumartesi 21:47 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 21:47
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Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Leicester, 63. dakikada Kelechi Iheanacho ile öne geçti. Manchester United, 66. dakikada Fred ile skoru eşitledi.

Leicester'da forma giyen milli stoperimiz Çağlar Söyüncü, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Leicester'a karşı oynadığı son 3 lig maçını kaybeden ve bu seriyi bozan Manchester United, puanını 51 yaptı. Leicester City ise 37 puana yükseldi.

Manchester United, gelecek hafta Everton'a konuk olacak. Leicester ise sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak.

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