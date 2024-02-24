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Spor

Manchester United evinde mağlup!

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United, evinde konuk ettiği Fulham'a 2-1 mağlup oldu.

24 Şubat 2024 Cumartesi 20:14 - Güncelleme:
Manchester United evinde mağlup!
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İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United, sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki maçı Fulham 2-1'lik skorla kazandı.

Fulham, 65. dakikada Calvin Bassey ile öne geçti. Manchester United, 89. dakikada Harry Maguire'nin attığı golle eşitliği sağladı. Fulham, 90+7'de Alex Iwobi ile bir gol daha bularak maçı 2-1 kazandı.

Manchester United'ın bu sonuçla birlikte ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Bu sonucun ardından Manchester United 44 puanda kaldı. Fulham, 32 puana yükseldi.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester United, Manchester City deplasmanına gidecek. Fulham ise sahasında Brighton ile karşı karşıya gelecek.

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