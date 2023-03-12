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Spor

Manchester United evinde Southampton ile yenişemedi

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 27. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Southampton ile 0-0 berabere kaldı.

12 Mart 2023 Pazar 19:45 - Güncelleme:
Manchester United evinde Southampton ile yenişemedi
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Premier Lig'de Manchester United ile Southampton karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Manchester United'da Carlos Casemiro 34. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maça 11'de başlayan Wout Weghorst, 44. dakikada oyundan alındı ve yerine Scott McTominay dahil oldu.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, Liverpool'a 7-0 kaybetmesinin ardından çıktığı ilk lig maçında da puan kaybederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Bu beraberliğin ardından Manchester United puanını 50 yaptı. Son sıradadaki Southampton 22 puana ulaştı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Southampton, Brentford'ı ağırlayacak. Manchester United gelecek hafta Fulham ile FA Cup mücadelesi verecek.

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