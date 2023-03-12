Manchester United evinde Southampton ile yenişemedi

Premier Lig'de Manchester United ile Southampton karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Manchester United'da Carlos Casemiro 34. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maça 11'de başlayan Wout Weghorst, 44. dakikada oyundan alındı ve yerine Scott McTominay dahil oldu.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, Liverpool'a 7-0 kaybetmesinin ardından çıktığı ilk lig maçında da puan kaybederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Bu beraberliğin ardından Manchester United puanını 50 yaptı. Son sıradadaki Southampton 22 puana ulaştı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Southampton, Brentford'ı ağırlayacak. Manchester United gelecek hafta Fulham ile FA Cup mücadelesi verecek.