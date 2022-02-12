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Spor

Manchester United evinde Southampton'a takıldı

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Southampton ile 1-1 berabere kalarak puanını 40'a yükseltti.

12 Şubat 2022 Cumartesi 18:11 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 18:11
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İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United ile Southampton karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Manchester United'ın golü 21. dakikada Jadon Sancho'dan gelirken, Southampton'un golünü ise 48. dakikada Che Adams kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester United 40, Southampton ise 29 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Brighton'u konuk edecek. Southampton ise Everton ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.

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