Manchester United, Felix Nmecha'yı istiyor

Borussia Dortmund forması giyen Felix Nmecha, sadece Bundesliga'da değil, Dünya Kupası'nda da ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Almanya Milli Takımı'nın grup aşamasındaki ilk iki maçında sergilediği başarılı performansla öne çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Curaçao karşısında fileleri havalandırırken, Fildişi Sahili maçında ise Deniz Undav'ın galibiyeti getiren 2-1'lik golünün asistini yaptı.

Sky DE'nin haberine göre bu performansların ardından özellikle Manchester United, Nmecha'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Dikkat çeken detay ise İngiliz ekibinin Alman scouting direktörü Christopher Vivell'in, 25 yaşındaki futbolcunun yakın çevresiyle düzenli temas halinde olması.

AVRUPA DEVLERİ DE TAKİPTE

Manchester United'ın yanı sıra Manchester City ve Liverpool ilgisini sürdürürken, Real Madrid'in de Nmecha'nın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

BU YAZ İÇİN SERBEST KALMA MADDESİ YOK

Felix Nmecha'nın bu yaz Borussia Dortmund'dan ayrılması ise kolay görünmüyor. Alman futbolcu, Mart 2026'da sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmış ve yeni kontratına bu yaz geçerli olacak herhangi bir serbest kalma maddesi eklenmemişti.

Borussia Dortmund yönetimi, Nmecha'yı orta sahanın en önemli yapı taşlarından biri olarak görüyor. Sportif direktör Lars Ricken de mayıs ayı sonunda Sky Sport'a verdiği özel röportajda, "Felix bizim için vazgeçilmez." ifadelerini kullanmıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund forması ile 42 maça çıkan Nmecha, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.