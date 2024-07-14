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Spor

Manchester United, Ferdi Kadıoğlu için devreye girdi! Görüşmenin tarihi belli oldu

EURO 2024'te gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini üzerine toplayan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri ikiye katlandı. Genç oyuncu için İngiliz devi Manchester United da devreye girdi ve oyuncunun temsilcisi ile görüşme gerçekleştirmek için bir toplantı ayarladı. İşte detaylar...

Akşam14 Temmuz 2024 Pazar 09:37 - Güncelleme:
Manchester United, Ferdi Kadıoğlu için devreye girdi! Görüşmenin tarihi belli oldu
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Geçen sezon performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'teki oyunuyla taliplerini adeta ikiye katladı. Sezon içerisinde Ferdi'yi izlemeye alan Avrupa kulüpleri, transfer sezonuyla birlikte Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya başlamıştı. Bu yarışta Arsenal ön plana çıksa da Dortmund, Bayern Münih gibi ekiplerin de anılması işleri karıştırdı. Son olarak İngiliz basını, Kadıoğlu için Manchester United iddiasını ortaya attı. Haberde, Kırmızı Şeytanlar'ın bek rotasyonunda sıkıntı yaşadığı belirtilerek Ferdi'nin buna müthiş bir çözüm olacağı vurgulandı.

KALİTEYE İHTİYAÇ VAR

Öte yandan takımın başına Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, yıldız hocasının kararı doğrultusunda Ferdi'yi göndermek istemiyor. Haberde, özetle şu ifadeler yer aldı: "Kırmızı Şeytanlar şu anda 24 yaşındaki sol bek ile sözleşme imzalama yarışında önde gidiyor ve Arsenal ve Wolves ile rekabet edecekler. José Mourinho, Türk defans oyuncusunu kulüpte tutmak istiyor ve Manchester United'ın, teklifi karşısında ikna olup olmayacağı merak konusu. Kırmızı Şeytanlar'ın bek bölümünde daha fazla kaliteye ve derinliğe ihtiyaç duyduğu bir sır değil ve Kadıoğlu onlar için faydalı olabilir

KABUL EDEBİLİR

Ferdi Kadıoğlu , Manchester United'a sahanın her iki ucunda da katkı verebilir. Defans oyuncusu geçen sezon 3 gol ve 5 asistle katkıda bulundu. Manchester United'a transfer olma fırsatı defans oyuncusuna cazip gelebilir. Kariyerinin bu aşamasında bu heyecan verici bir fırsat olurdu. Türk defans oyuncusu en iyi yıllarına giriyor ve en üst düzeyde rekabet etmek isteyecek. Manchester United, sol bek oyuncusunun temsilcileriyle önümüzdeki günlerde transferi görüşmek üzere bir toplantı ayarladı. Bu toplantı, İngiliz taraftarlarını da heyecanlandırıyor."

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