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Spor

Manchester United finale hazır! Altay Bayındır için karar çıktı

Manchester United'ın, UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu. Kırmızı Şeytanlar'da Altay Bayındır finale gidecek kafilede kendine yer buldu.

Haber Merkezi20 Mayıs 2025 Salı 18:14 - Güncelleme:
Manchester United finale hazır! Altay Bayındır için karar çıktı
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Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup finale yükseldi.

Tottenham ile yarın San Mames'te UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayacak Manchester United'da kadro açıklandı. Ligde oynadığı son maçlarda yediği gollerle eleştirilen milli futbolcu Altay Bayındır kadroda yer aldı.İşte Manchester United'ın final kadrosu:

Kaleciler: Onana, Altay Bayındır, Heaton, Mee

Defans: Leny Yoro, Maguire, Mazraoui, Shaw, Lindelöf, Heaven, Fredricson, Evans, Dalot, Dorgu, Amass

Orta saha: Casemiro, Ugarte, Bruno Fernandes, Mount, Eriksen, Mainoo, Collyer

Forvet: Amad, Garnacho, Zirkzee, Höjlund

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