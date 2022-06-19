Manchester United, Frenkie De Jong için geri sayıma geçti

Manchester United, Paul Pogba'nın boşluğunu Frenkie De Jong ile doldurmak üzere.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Manchester United, 60 milyon euro bonservis ve çeşitli bonuslardan oluşan teklifini Barcelona'ya iletti. Barcelona, bu açılış teklifini reddetti ancak iki taraf arasındaki pazarlıklar olumlu yönde seyrediyor.

Barcelona, 86 milyon Euro'ya aldığı Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie De Jong'u toplamda bu rakama yakın bir şekilde satmayı hedefliyor.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon 46 resmi maçta 4 gol atıp 5 asist yaptı.