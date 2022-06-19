İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2022 Pazar / 20 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3259
  • EURO
    18,1953
  • ALTIN
    1024.88
  • BIST100
    2533.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United, Frenkie De Jong için geri sayıma geçti
Spor

Manchester United, Frenkie De Jong için geri sayıma geçti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Barcelona'da forma giyen Frenkie De Jong'u kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü iddia edildi.

19 Haziran 2022 Pazar 21:18 - Güncelleme:
ABONE OL

Manchester United, Paul Pogba'nın boşluğunu Frenkie De Jong ile doldurmak üzere.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Manchester United, 60 milyon euro bonservis ve çeşitli bonuslardan oluşan teklifini Barcelona'ya iletti. Barcelona, bu açılış teklifini reddetti ancak iki taraf arasındaki pazarlıklar olumlu yönde seyrediyor.

Barcelona, 86 milyon Euro'ya aldığı Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie De Jong'u toplamda bu rakama yakın bir şekilde satmayı hedefliyor.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon 46 resmi maçta 4 gol atıp 5 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.