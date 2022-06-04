İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2022 Cumartesi / 5 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4337
  • EURO
    17,6044
  • ALTIN
    977.201
  • BIST100
    2601.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United, Frenkie de Jong transferinde mutlu sona yakın
Spor

Manchester United, Frenkie de Jong transferinde mutlu sona yakın

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Barcelona'da forma giyen Frenkie de Jong'un transferinin bitirmeye yakın olduğu iddia edildi.

4 Haziran 2022 Cumartesi 19:12 - Güncelleme:
ABONE OL

Manchester United'ın, Barcelona'dan Frenkie de Jong transferinde mutlu sona yakın olduğu öne sürüldü.

Diario Sport'un haberine göre, İngiliz temsilcisinin Barcelona ile yaptığı görüşmelerde sona geldiği ve bonservis olarak 80 milyon bandında bir ücret ödeyeceği aktarıldı.

Manchester United'da yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın önceliği Hollandalı oyuncuya verdiği ve 25 yaşındaki futbolcuyu ikna edebileceği belirtildi.

Frenkie de Jong'un ise önceliğinin Barcelona'da kalmak olduğu ancak kulübün kendisini satma tutumu sonrasında fikrini değiştirmeye başladığı ifade edildi.

Barcelona'da geçtiğimiz sezonda 31 maça çıkan Frenkie de Jong, 4 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

Barcelona'nın 2019 yazında Ajax'tan 86 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı orta saha oyuncusunun Katalan devi ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.