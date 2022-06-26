Manchester United, Frenkie de Jong transferini bitiriyor

Erik ten Hag yönetiminde hazırlanan Manchester United, ilk transferini kısa süre içinde açıklayabilir.

Times'ta yer alan haberde, iki takım arasındaki görüşmelerde finansal detaylarla ilgili sorunların büyük ölçüde çözüldüğü ve bonservis bedeli konusunda anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

Haberde, Barcelona'nın Hollandalı orta saha için 85 milyon Euro talep ettiği, Manchester United'ın ise 80 milyon Euro'ya transferi tamamlayabileceği kaydedildi.

Ajax'da Erik ten Hag'la çalışan Frenkie de Jong, Manchester United'a transfer olması halinde bir kez daha Hollandalı antrenörle çalışma şansı yakalayacak.

DİĞER TRANSFERLERİ ETKİLEYEBİLİR



Haberde ayrıca, Frenkie de Jong transferinin yapılacak diğer transferleri de olumlu yönde etkileyebileceği ifade edildi. Brentfrod'la sözleşmesi sona eren Christian Eriksen için de görüşmelerini sürdüren Manchester United'ın, de Jong'u kadrosuna katması halinde Eriksen'le de anlaşma sağlayabileceği belirtildi.

Barcelona formasıyla geçtiğimiz sezon 46 maçta süre alan Frenki de Jong, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.