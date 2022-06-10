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Spor

Manchester United, Frenkie de Jong'un peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Barcelona'da forma giyen Frenkie de Jong'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

10 Haziran 2022 Cuma 21:45 - Güncelleme:
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Erik ten Hag yönetiminde yeni bir yapılanma sürecine başlayan Manchester United'da transfer çalışmaları sürüyor.

İngiliz gazetesi Times'ta yer alan haberde, Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag'ın Ajax'tan öğrencisi Frenkie de Jong'u takımda görmek istediği ve iki kulüp arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.

Haberde, Manchester United'ın yaz transfer döneminde önceliğinin orta sahaya takviye yapmak olduğu belirtilirken Hollandalı oyuncunun da Premier Lig'de oynamay sıcak baktığı ifade edildi.

Ajax'tan 2019 yılında Barcelona'ya transfer olan Frenkie de Jong, bu sezon Katalan ekibinde, 46 maçta süre alırken 4 gol ve 5 asist kaydetti.

6 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan Manchester United'da şu ana kadar 6 oyuncu ile yollar ayrıldı. Sözleşmeleri sona eren Paul Pogba, Jesse Lingard, Nemanja Matic, Edinson Cavani, Juan Mata ve Lee Grant'la yeni sözleşme imzalanmadı ve 6 oyuncu, takıma veda etti.

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