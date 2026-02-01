Manchester United, Fulham'ı son dakikada geçti

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester United ile Fulham karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 3-2'lik skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Casemiro, 56. dakikada Matheus Cunha ve 90+4. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.

Fulham'ın golleri 85. dakikada penaltıdan Raul Jimenez ve 90+1. dakikada Kevin'den geldi.

CARRICK İLE 3'TE 3

Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Manchester United, puanını 41'e yükseltti.

United, Michael Carrick döneminde oynadığı Manchester City ve Arsenal maçlarının ardından 3. maçında da kazandı.

Son 3 maçında 2. kez mağlup olan Fulham ise 34 puanda kaldı.

CARRICK'İN 4. SINAVI DA ZOR

Manchester United, gelecek hafta Tottenham'ı ağırlayacak. Fulham ise Everton'ı konuk edecek.