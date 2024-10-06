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Spor

Manchester United galibiyet hasretini sürdürdü

Manchester United, Aston Villa ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve resmi maçlardaki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

6 Ekim 2024 Pazar 18:13 - Güncelleme:
Manchester United galibiyet hasretini sürdürdü
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İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Aston Villa ile Manchester United karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Hafta içinde Bayern Münih'i evinde 1-0 mağlup ederek bu maça moralli çıkan Aston Villa, karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü tutan taraf oldu. Son dönemlerde üst üste kötü sonuçlar elde eden Manchester United ise temkinli ve savunma güveniği önplanda oynadı.

Kontrataklarla daha etkili olan ve gole daha yakın oynayan taraf ise Manchester United oldu. Bruno Fernandes'in şutuyla bir kez direğe takılan Manchester United, 4 isabetli şut attı. Aston Villa ise tüm baskılı oyununa karşın 1 kez isabetli şut atabildi.

MANCHESTER UNITED'IN ÖNLENEMEZ DÜŞÜŞÜ

Son olarak 17 Eylül'de üçüncü lig takımı Barsnley'i 7-0 mağlup eden Manchester United, oynadığı son 5 resmi maçta kazanamadı.

Ligde ise son 6 maçında 1 kez kazanabilen ve son 3 maçında kazanamayan Manchester United, 8 puanda kaldı.

Son 2 lig maçı berabere biten Aston Villa ise puanını 14 yaptı.

MİLLİ ARA SONRASI ROTA KADIKÖY

Manchester United, bir sonraki lig maçında Brentford'u ağırlayacak. Brentford maçının ardından ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Aston Villa ise Fulham deplasmanına gidecek.

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