Manchester United, galibiyet özlemini dindirdi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden Manchester United, Premier Lig'de Southampton'ı 3-0 mağlup ederek 2 maçlık yenilgiye son verdi.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester United, Southampton'a konuk oldu. St. Mary's Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 31. dakikasında ev sahibi penaltı kazandı. Cameron Archer'in kullandığı penaltıda kaleci Onana sağına uzanarak topu çelmeyi başardı. Manchester ekibi 35. dakikada ise öne geçti; paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Bruno Fernandes'in ortasında Matthijs de Ligt, kafayla topu ağlara gönderdi.

Gol sonrası ataklarını sıklaştıran Manchester United'da Rashford, ceza sahası sol çaprazından Diallo'dan aldığı pas sonrası yaptığı vuruşta direğe de çarpan top filelerle buluştu. Müsabakanın ilk yarısı da 2-0'lık skorla geçildi. Karşılaşmanın 79. dakikasında Jack Stephens, Garnacho'ya yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Maçın uzatma dakikalarında Garnacho ile bir gol daha bulan United, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Milli ara öncesi üst üste 2 yenilgi alan Manchester ekibi, ligde 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Southampton ise 4. mağlubiyetini aldı ve henüz puanla tanışamadı. Milli futbolcu Altay Bayındır, yedek kulübesinde bulunurken, süre almadı.