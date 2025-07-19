Manchester United genç yıldız Wharton için harekete geçti

Manchester United, Premier Lig'deki güçlü performansıyla adından söz ettiren Crystal Palace'ın genç yıldızı James Wharton'u kadrosuna katmak için kolları sıvadı. 21 yaşındaki İngiliz orta saha, geçen sezon 27 maçta sahaya çıkarak 2 asist yaptı ve savunmadaki sert müdahaleleriyle takdir topladı. Premier Lig'de 34 top çalma, 11 blok ve 20 top çalma gibi etkileyici rakamlara imza atan Wharton, rakiplerin oyununu bozmadaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Yüzde 75,6 pas isabetiyle oyunu soğukkanlılıkla yöneten Wharton, henüz kariyerinin başında olmasına rağmen saha içindeki olgun tavrıyla fark yaratıyor. Selhurst Park ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun transferi kolay görünmese de Manchester United, orta sahaya dinamizm ve mücadele gücü kazandırmak adına bu hamleyi zorlayacak.

Teknik heyetin büyük beğenisini kazanan Wharton, agresif oyun stili ve yaratıcı dokunuşlarıyla United'ın orta sahasında yeni bir lider adayı olarak görülüyor. Bu yaz gerçekleşecek transferle genç oyuncunun Old Trafford'da düzenli forma giymesi, Kırmızı Şeytanlar'ın gelecek planları için kritik bir hamle olacak.