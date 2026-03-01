Manchester United geriden gelip kazandı

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 2-1'lik skorla kazandı.

Crystal Palace, 4. dakikada Maxence Lacroix'nın golüyle öne geçti.

Konuk ekip 56. dakikada Maxence Lacroix'nın Matheus Cunha'yı düşürmesi sonrası 10 kişi kaldı, bu pozisyonda Manchester United penaltı kazandı.

Topun başına geçen Bruno Fernandes, 57. dakikada skoru eşitledi.

Fernandes, 65'te bu kez asisti yaptı, Benjamin Sesko Manchester United'ı öne geçirdi. Sesko, oynadığı son 8 maçta attığı 7 golle öne çıktı.

MICHAEL CARRICK İLE MÜTHİŞ YÜKSELİŞ

'Geçici' teknik direktörü Michael Carrick ile Premier Lig'de 7. maçına çıkan Manchester United, bu süreçte 6. galibiyetini aldı ve hiç yenilmedi.

Ligde puanını 51'e yükselten Manchester United, bu haftayı 3. sırada kapatmayı garantiledi.

Son 3 maçta 2. yenilgisini alan Crystal Palace, 35 puanda kaldı.

MANCHESTER UNITED, KUZEY DEPLASMANINDA

Manchester United, gelecek hafta Newcastle United'a konuk olacak. Crystal Palace ise Tottenham deplasmanına gidecek.