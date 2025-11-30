Manchester United geriye düştüğü maçı kazandı

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester United, Crystal Palace deplasmanına konuk oldu. Manchester United, Selhurst Park'taki mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

ÖNCE İPTAL, SONRA GOL

Crystal Palace, 36. dakikada Jean-Philippe Mateta'nın penaltıdan attığı golle Manchester United karşısında 1-0 öne geçti.

Palace, Jean-Philippe Mateta'nın 33. dakikada penaltıdan attığı golle birlikte 1-0 öne geçti. Ancak bu gol, Mateta topa iki kez temas ettiği gerekçesiyle iptal edildi.

Tekrarlanan penaltıda Mateta, bu kez 36. dakikada ağları havalandırdı.

PALACE DEVREDE ÖNDE

Crystal Palace, sahasında Manchester United ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

MANU'DAN GERİ DÖNÜŞ!

Manchester United, Crystal Palace karşısında ikinci yarıda geri döndü.

Konuk ekip Joshua Zirkzee'nin 54. dakikada attığı golle birlikte skoru 1-1'e getirdi. Zirkzee, Premier Lig'de yaklaşık bir yıl aranın ardından ağları havalandırdı.

Manchester United, Mason Mount'un 63. dakikada attığı golle Crystal Palace deplasmanında 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Manchester United, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

PAUL SCHOLES'U GEÇTİ!

Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, bu maçla birlikte kariyerinde önemli bir başarıya imza attı. Premier Lig'de 56 asiste ulaşan Bruno Fernandes, ligde asist sayısında Paul Scholes'u (55) geride bıraktı.

Manchester United'da milli file bekçisi Altay Bayındır, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

EVİNDE İLK YENİLGİ

Bu sonucun ardından Manchester United, ligde 3 maç sonra kazandı ve 21 puana yükseldi. Premier Lig'de bu sezon sahasında ilk kez kaybeden Crystal Palace ise 20 puanda kaldı.

SERİ SONA ERDİ

Manchester United, ayrıca Crystal Palace'ın ligdeki 12 maçlık iç saha yenilmezlik serisine son verdi.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, sahasında West Ham United'ı ağırlayacak. Crystal Palace, Burnley deplasmanına gidecek.