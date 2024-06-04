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Spor

Manchester United, Gonçalo Inacio için harekete geçti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Sporting'de forma giyen Gonçalo Inacio için teklif hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

4 Haziran 2024 Salı 15:47 - Güncelleme:
Manchester United, Gonçalo Inacio için harekete geçti
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Sporting'in 22 yaşındaki savunma oyuncusu Gonçalo Inacio, Premier Lig ekiplerinin gözdesi oldu.

Portekiz basınında yer alan habere göre, Manchester United ve Liverpool, genç savunma oyuncusunu uzun süredir takip ediyor.

MANU'DAN TEKLİF HAZIRLIĞI

Manchester United'ın Portekizli savunma oyuncusu için ilk teklifini sunmaya hazır olduğu kaydedildi.

BEKLENTİ 60 MİLYON EURO

Sporting'in ise Inacio'yu sözleşmesinde yer alan 60 milyon euro'luk rakamdan daha düşük bir bedele bırakmayacağı aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Inacio'nun Sporting ile sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor.

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