Manchester United gözünü Bayern'in deneyimli ismi Thomas Müller'e dikti

Manchester United, ara transfer döneminde kadrosuna önemli bir ismi katmak istiyor; Thomas Müller.

Bild'de yer alan habere göre, Manchester United'ın geçen sezon da Müller'le ilgilendiği ancak Alman yıldızın Manchester'ın teklifiyle ilgilenmediği belirtildi.

ERIK TEN HAG İSTİYOR!

Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag'ın, Mülller'e hayran olduğu kaydedildi. Hollandalı menajerin, 34 yaşındaki futbolcunun deneyimi ve kalitesiyle takıma çok şey katacağına inandığı vurgulandı.

YENİDEN DEVREYE GİREBİLİRLER

Bu nedenle kulübün, Müller Bayern Münih ile yeni sözleşme konusunda anlaşamazsa, ara transfer döneminde yeniden devreye gireceği belirtildi.

ÖNCELİĞİ TAKIMDA KALMAK

Müller'in ise önceliğinin Bayern Münih'te kalmak olduğu iddia edildi. 2025 yılına kadar futbolun içinde kalmak isteyen Alman yıldızın, Bayern'le anlaşamaması durumunda ise kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda devam etmek istediği ifade edildi. Müller'in bu nedenle Suudi Arabistan ve Amerika'dan gelen yüksek kontrat tekliflerini geri çevirdiği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!

Thomas Müller'in Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bayern Münih, kulüp politikası gereği 30 yaşın üstündeki oyuncularla bir yıllık sözleşme imzalıyor.

BAYERN'DE OLAĞANÜSTÜ İSTATİSTİK

2009 yılından bu yana Bayern Münih'in A takımında forma giyen Thomas Müller, Bavyera devinde 680 maçta 237 gol, 261 asistlik performans sergiledi.