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Spor

Manchester United, Harry Kane'i istiyor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Tottenham'da forma giyen yıldız golcü Harry Kane'i transfer etmeyi planladığı iddia edildi.

15 Şubat 2022 Salı 20:31 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 20:31
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Manchester United, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

The Telegraph'ta yer alan habere göre; gelecek sezon takımı Mauricio Pochettino'ya emanet etmek isteyen Kırmızı Şeytanlar, Arjantinli teknik adama imza attırabilirse, transferde Harry Kane için de harekete geçecek.

İngiliz basının haberinde, Tottenham'da Pochettino ile birlikte çalışan Kane'nin de, Arjantinli teknik adamın Manchester United'a imza atması durumunda transfere sıcak baktığı aktarıldı.

Bu sezon Premier Lig'de 20 maça çıkan 28 yaşındaki Kane, 5 kez fileleri sarstı.

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