Spor

Manchester United, Harry Maguire'ın alternatifini belirledi

Premier Lig devi Manchester United takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan deneyimli savunma oyuncusu Harry Maguire'ın alternatifini buldu.

18 Ocak 2026 Pazar 09:23
Manchester United, Harry Maguire'ın alternatifini belirledi
Manchester United, İngiltere Milli Takımı'nda kaptan olarak görev yapan stoperi Harry Maguire'ın alternatifini Premier Lig'de buldu.

Ekim ayında Maguire, Ruben Amorim döneminin birkaç dikkat çekici galibiyetinden birinde United'ın Liverpool'a karşı galibiyet golünü atmıştı. Eski Leicester City oyuncusu 2018'den beri Kırmızı Şeytanlar'da forma giyiyor ancak bunun kulüpteki son sezonu olup olmadığını bilmiyor.

Daily Mail'e göre; Forest'ın stoperi Murillo, Manchester United'ın gelecek sezon için yeni bir defans oyuncusu arayışında değerlendirdiği isimlerden biri. Brezilyalı oyuncunun, bir yıl önce 2029'a kadar geçerli bir sözleşme imzalamış olmasına ve ailesinin Nottingham'da yerleşik olmasına rağmen, gelecek yaz Forest'tan ayrılmaya açık olduğu belirtiliyor. Haberde ayrıca, Kırmızı Şeytanlar'ın Maguire'ın ayrılışına hazırlandığı ancak Murillo'yu transfer etmenin bir soru işareti olduğu, çünkü oyuncunun ucuza alınmayacağı ifade ediliyor.

