Manchester United için Roberto De Zerbi iddiası

Yeni bir habere göre Roberto De Zerbi, bu yaz Manchester United'ın teknik direktörü olma ihtimalini hala koruyor.

Eski Brighton & Hove Albion çalıştırıcısının Old Trafford'da birçok "hayranı" olduğu belirtiliyor. Kulüp, Ruben Amorim'in ayrılığının ardından geçici teknik direktörlük görevine Michael Carrick'i getirmiş durumda. Aynı zamanda, yaz aylarında göreve başlayacak kalıcı teknik direktörün kim olacağına dair planlar da şekillendirilmeye başlanmış bulunuyor.

DE ZERBİ'NİN MANCHESTER UNİTED GEÇMİŞİ

Roberto De Zerbi şu anda Ligue 1 ekibi Marsilya'nın başında bulunuyor ancak adı Manchester United ile uzun süredir istikrarla anılıyor. İtalyan çalıştırıcının 2024 yılında United tarafından mülakata alındığı, ancak bu teklifi reddettiği bildiriliyor. Hatta iddialara göre kendisine sunulan sözleşmeyi oyuncularına göstererek onları motive etmeye çalışmıştı. Bu görüşme, United'ın Ruben Amorim'i göreve getirmesinden önce gerçekleşmişti ve şimdi çıkan haberler, kulübün İtalyan teknik direktör için yeniden bir hamle yapabileceğini öne sürüyor.

Daily Mail'in haberine göre 46 yaşındaki De Zerbi, Brighton döneminin ardından Premier League'e geri dönmek istiyor ve Old Trafford'daki yönetim kadrosu içinde kendisine ciddi bir sempati duyan isimler bulunuyor. Öte yandan, Michael Carrick'in de Ole Gunnar Solskjaer örneğinde olduğu gibi önümüzdeki aylarda performansıyla kalıcı görevi alması ihtimali masada.