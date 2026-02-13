İSTANBUL 16°C / 9°C
13 Şubat 2026 Cuma
Spor

Manchester United, Iliman Ndiaye'yi istiyor

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, Everton'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Iliman Ndiaye'nin transferinde favori konumunda.

13 Şubat 2026 Cuma 10:03
Manchester United, Iliman Ndiaye'yi istiyor
Manchester United'ın, Everton yıldızı Iliman Ndiaye transferinde en güçlü aday olduğu belirtilirken Harry Maguire'ın da yeni sözleşmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Manchester United, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızı Şeytanlar, Everton forması giyen Iliman Ndiaye transferinde "en güçlü aday" konumunda bulunuyor.

Geçtiğimiz yaz hücum hattını yenileyen Manchester United, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha ve Senne Lammens gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Bu hamleler, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde Şampiyonlar Ligi yarışında önemli katkı sağladı. Ancak kulübün Premier League şampiyonluğu hedefi doğrultusunda daha fazla takviyeye ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

NDİAYE İÇİN CİDDİ REKABET

TEAMtalk'ın haberine göre Manchester United, 70 milyon euro bonservis bedeli biçilen Ndiaye için güçlü bir ilgi gösteriyor. Ancak transferde yalnız değiller.

Arsenal'in de hücum hattına derinlik katmak amacıyla oyuncuyu yakından takip ettiği belirtilirken, Chelsea ve Tottenham da yarışta yer alıyor. Ndiaye'nin sürati ve geçiş oyunundaki etkinliği, özellikle Tottenham'ın dikkatini çekmiş durumda.

Manchester United'ın ise transferde INEOS destekli yönetim yapısıyla avantajlı konumda olduğu ve görüşmelerde "ön sırada" bulunduğu ifade ediliyor.

Popüler Haberler
