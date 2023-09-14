Manchester United, Jadon Sancho'yu kadro dışı bıraktı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu rakiplerinden Manchester United'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada; takımın yıldız oyuncularından Jadon Sancho'nun disiplin sorununun çözülene kadar takımdan ayrı bireysel antrenman yapacağı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Kanat oyuncusu, Arsenal'e kaybedilen maçın ardından Erik ten Hag ile tartışma yaşamıştı.

Ten Hag oyuncunun antrenmandaki performansının kötü olduğunu gerekçe göstererek onu kadro dışı bırakmış, oyuncu ise bunun doğru olmadığını ve kendisinin günah keçisi ilan edildiğini açıklamıştı.

İngiliz yıldız, 2021 yılının yaz ayında 85 milyon euro karşılığında Dortmund'dan transfer edilmişti. ManU'da 82 maça çıkan 23 yaşındaki kanat, 12 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.