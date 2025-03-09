Manchester United, Joshua Zirkzee'yi bırakmıyor

Manchester United, Joshua Zirkzee'yi yaz transfer döneminde satmayı düşünmüyor. Give Me Sport'un haberine göre, 41 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Hollandalı forvet, kulüp yönetiminin beğenisini kazandı.

Kış transfer döneminde Juventus ve AC Milan'ın ilgisine rağmen Old Trafford'da kalmayı tercih eden Zirkzee'nin sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre 42 milyon avroluk bir piyasa değerine sahip olan oyuncunun, Arsenal ile oynanacak kritik maçta sahada olması bekleniyor.