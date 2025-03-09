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Spor

Manchester United, Joshua Zirkzee'yi bırakmıyor

Premier Lig ekibi Manchester United takımın 23 yaşındaki genç yıldızı Joshua Zirkzee için kararını verdi. İngiliz ekibi oyuncuyu takımda tutmak istiyor.

HABER MERKEZİ9 Mart 2025 Pazar 16:38 - Güncelleme:
Manchester United, Joshua Zirkzee'yi bırakmıyor
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Manchester United, Joshua Zirkzee'yi yaz transfer döneminde satmayı düşünmüyor. Give Me Sport'un haberine göre, 41 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Hollandalı forvet, kulüp yönetiminin beğenisini kazandı.

Kış transfer döneminde Juventus ve AC Milan'ın ilgisine rağmen Old Trafford'da kalmayı tercih eden Zirkzee'nin sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre 42 milyon avroluk bir piyasa değerine sahip olan oyuncunun, Arsenal ile oynanacak kritik maçta sahada olması bekleniyor.

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