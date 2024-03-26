İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2024 Salı / 17 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1847
  • EURO
    34,8928
  • ALTIN
    2253.4
  • BIST100
    8807.38
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United, Juve'nin yıldızına kancayı taktı
Spor

Manchester United, Juve'nin yıldızına kancayı taktı

İngiliz devi Manchester United, Juventus'un yıldız oyuncusu Gleison Bremer'i kadroya katmak için transfer operasyonuna başladı.

26 Mart 2024 Salı 21:25 - Güncelleme:
Manchester United, Juve'nin yıldızına kancayı taktı
ABONE OL

Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışından oldukça uzak kalan ve gelecek sezon bu durumu tersine çevirmek isteyen Manchester United transfer çalışmalarına başladı.

HEDEFTE JUVENTUSLU YILDIZ

Mirror'da yer alan habere göre Manchester United'ın yeni hissedarlarından ve futbolun başına geçen Jim Ratcliffe, Juventus'un yıldız oyuncusu Gleison Bremer'i kadroya katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Brezilyalı stoperin sözleşmesinde yaklaşık 60 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olduğu ve Manchester United'ın da bu bedeli ödeyebileceği söylendi.

29 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Juventus formasıyla 29 resmi maça çıkan Gleison Bremer bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.