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Spor

Manchester United kaçtı, Leicester City kovaladı

İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Leicester City ile Manchester United 2-2 berabere kaldı.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 17:56 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 17:56
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Premier Lig'in 15. haftasının açılış maçında Leicester City, King Power Stadı'nda Manchester United'ı konuk etti.

Manchester ekibi, 23. dakikada Marcus Rashford ile öne geçerken, Leicester City 31. dakikada Harvey Barnes'in golüyle beraberliği yakaladı.

İlk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmanın son bölümlerinde baskısını artıran Manchester United, 79. dakikada Bruno Fernandes ile skoru 2-1'e getirdi.

Ev sahibi Leicester City, 85. dakikada Axel Tuanzebe'nin kendi kalesine attığı golle 2-2'yi yakaladı ve karşılaşma bu skorla tamamladı.

28 puana yükselen Leicester City, 2. sıradaki yerini korurken, 27 puanlı Manchester United 3. sırada yer aldı.

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