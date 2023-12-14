Manchester United kovdu! Avrupa kulüpleri Greenwood için sıraya girdi

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın saha dışında yaşadığı olaylar nedeniyle kadrosunda görmek istemediği ve adeta kovulan yıldızı için Avrupa'nın elit kulüpleri sıraya girdi. Bunlardan ilki İspanyol devi Barcelona olurken Atletico Madrid de yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ekipler arasında bulunuyor.

AVRUPA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ



talkSPORT'a göre Barcelona, bu sezon Getafe'de kiralık olarak forma giyen Greenwood'u izlemek için gözlemcilerini gönderdi. Öte yandan Greenwood'u izleyen tek üst düzey İspanyol kulübü Katalanlar değil. Atletico Madrid ve Milan da forvet oyuncusunu yakından takip ediyor. Greenwood yaz aylarında Manchester United'dan kiralık olarak transfer oldu ve bu sezon Jose Bordalas'ın takımında şu ana kadar dört gol ve üç asist kaydetti.

LA LİGA EKİPLERİ DE PUSUDA



Barcelona'nın adı Greenwood ile anılıyor olabilir ancak Xavi'nin takımı hücum opsiyonları konusunda pek sıkıntı çekmiyor ve Ocak ayında kadrosuna takviye yapacak. Vitor Roque, Athletico Paranaense'den transfer edilecek ve kadrodaki Robert Lewandowski, Joao Felix, Raphinha, Ferran Torres ve Lamine Yamal'a katılacak. Katalanların ayrıca Felix'in kiralık transferini sezon sonunda kalıcı hale getirmek istedikleri düşünülüyor. Yine de Greenwood İspanya'da kalmaya devam edebilir. Getafe onu kalıcı olarak kadrosuna katmak istediğini söylerken, Valencia ve Real Sociedad da Manchester United'dan kiralanan oyuncuyla ilgileniyor.

GETAFE PARA KAZANACAK



Getafe'nin onu Manchester United'dan satın alması halinde anlaşılan fiyatın yalnızca yüzde 80'ini ödemek zorunda kalacağı bildirildi. İspanyol kulübü ayrıca, United'ın onu başka bir yere satması halinde de para kazanacak. Madrid ekibi, Kırmızı Şeytanların Greenwood'u başka bir kulübe satması halinde herhangi bir transfer ücretinin yüzde 20'sini kasasına koyacak.

KARAR MANCHESTER UNİTED'IN!



Manchester United'ın Greenwood'un geleceği hakkında 2024 baharına kadar nihai bir karar vermesi beklenmiyor. Getafe forvet oyuncusuyla ilgili tavrını şimdiden netleştirdi ancak sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erdiğinde imza için bir rekabetle karşılaşabilir.