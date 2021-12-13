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Spor

Manchester United, kulüp tesisini koronavirüs nedeniyle kapattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ta kulüp tesisi koronavirüs vakaları nedeniyle 24 saatliğine kapatıldı.

AA13 Aralık 2021 Pazartesi 18:40 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 18:40
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, koronavirüs nedeniyle kulüp tesisini 24 saatliğine kapattığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Manchester United'da dün personel ve oyunculardaki pozitif Covid-19 vakalarının ve PCR testi onayının ardından riskin en aza indirilmesi için Carrington Antrenman Kompleksi'nin 24 saat boyunca kapatılması kararı alındı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, antrenmanın iptali ve kadrodaki aksama ile oyuncuların ve personelin sağlığı göz önünde bulundurularak Brentford'la yarın oynanacak lig maçıyla ilgili Premier Lig yetkilileri ile görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

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