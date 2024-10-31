İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2024 Perşembe / 27 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2993
  • EURO
    37,3515
  • ALTIN
    3071.77
  • BIST100
    9006.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Manchester United kupada rahat turladı

İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda Manchester United, Leicester City'yi konuk etti. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi, ilk kez geçici teknik direktör Ruud van Nistelrooy yönetiminde sahada olan Manchester United 4-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

31 Ekim 2024 Perşembe 01:01 - Güncelleme:
Manchester United kupada rahat turladı
ABONE OL

İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda Manchester United, Leicester City'yi konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi, ilk kez geçici teknik direktör Ruud van Nistelrooy yönetiminde sahada olan Manchester United 4-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri, 15. ile 39. dakikalarda Casemiro, 28. dakikada Alejandro Garnacho ve 36 ile 59. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

Leicester City'nin golleri ise 33. dakikada Bilal El Khannous ve 45+3: dakikada Conor Coady'den geldi.

ALTAY BAYINDIR 11'DE BAŞLADI

Öte yandan milli kalecimiz Altay Bayındır, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.