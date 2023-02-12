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Spor

Manchester United, Leeds United'ı 2 golle yendi

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Leeds United'ı 2-0 mağlup etti.

12 Şubat 2023 Pazar 21:57 - Güncelleme:
Manchester United, Leeds United'ı 2 golle yendi
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Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Leeds United ile Manchester United karşı karşıya geldi. Elland Road'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United 2-0'lık skorla kazandı.

Konuk ekip Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Marcus Rashford ve 85. dakikada Alejandro Garnacho kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester United, 46 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Leeds United ise 19 puanda kaldı.

Manchester United, gelecek hafta Premier Lig'de Leicester'ı ağırlayacak. Leeds United ise Everton deplasmanına gidecek.

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