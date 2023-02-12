Manchester United, Leeds United'ı 2 golle yendi

Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Leeds United ile Manchester United karşı karşıya geldi. Elland Road'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United 2-0'lık skorla kazandı.
Konuk ekip Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Marcus Rashford ve 85. dakikada Alejandro Garnacho kaydetti.
Bu sonucun ardından Manchester United, 46 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Leeds United ise 19 puanda kaldı.
Manchester United, gelecek hafta Premier Lig'de Leicester'ı ağırlayacak. Leeds United ise Everton deplasmanına gidecek.