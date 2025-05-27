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Spor

Manchester United, Liam Delap transferinde sona yakın

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Manchester United, Ipswich'de iyi bir çıkış yakalayan İngiliz forvet Liam Delap için kulübü ile anlaşamaya vardı. Oyuncu ile görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandı.

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2025 Salı 17:30 - Güncelleme:
Manchester United, Liam Delap transferinde sona yakın
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Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, yönetimden gelecek sezon forvet takviyesi istedi. Bu yönde hareket eden Manchester yönetimi, Ipswich'de iyi bir çıkış yakalayan İngiliz forvet Liam Delap ile sorunu çözmek istiyor.

TRANSFER BİTMEYE YAKIN

ESPN'in haberine göre İngiliz devi oyuncunun kulübü ile anlaşmaya vardı. Genç oyuncunun temsilcileri ile temasa geçildiği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği aktarıldı. Transferin mutlu sonla bitmesi bekleniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 40 maçta forma giyen İngiliz forvet, 12 gol ve 2 asist kaydetti.

  • MANCHESTE RUNİTED
  • TRABSFER
  • Liam Delap

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