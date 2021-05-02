02 Mayıs 2021 Pazar 18:39 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 18:42

Manchester United taraftarları, kulüp sahibi Glazers Ailesi'ne öfkelerini açığa çıkarmak için Old Trafford'a adeta hücum etti.

Premier Lig'in 34. haftasındaki Manchester United-Liverpool maçı öncesinde binlerce taraftar, karşılaşmanın oynanacağı stadı basarak Avrupa Süper Kupası'na katılma kararı aldıkları için Glazers Ailesi'ne protestoda bulundu.

FUTBOLCULAR VE TEKNİK EKİBİ ENGELLEDİLER



Öfkeli taraftar ayrıca, takımın kaldıkları otele gelerek yaptıkları protestoyla futbolcuların ve teknik ekibin kaldıkları otelden ayrılmalarını engellemeye çalıştılar. Kulübe yakınlığıyla bilinen Manchester Evening News, 10 bin civarında taraftarın Amerikalı sahiplerinin kulübü bırakmaları için kampanya başlattığını bildirdi.

MAÇ ERTELENDİ



İngiltere Premier Lig'de Manchester United-Liverpool maçının başlama saati, Old Trafford'daki taraftar protestoları nedeniyle ertelendi. Maçın başlama saati henüz belirlenmedi.