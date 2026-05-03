İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2026 Pazar / 17 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United, Liverpool'u geçti: Şampiyonlar Ligi bileti geldi
Spor

Manchester United, Liverpool'u geçti: Şampiyonlar Ligi bileti geldi

Manchester United, Old Trafford'da Liverpool'u 3-2 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Bu sonuçla puanını 64'e yükselten United, ilk 4'teki yerini garantileyip Şampiyonlar Ligi biletini kaptı.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 19:32 - Güncelleme:
Manchester United, Liverpool'u geçti: Şampiyonlar Ligi bileti geldi
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United, sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar, ezeli rakibini 3-2 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

Old Trafford'da oynanan karşılaşmada Manchester United'a galibiyeti getiren golleri, 6'da Matheus Cunha, 14'te Benjamin Sesko ve 77'de Kobbie Mainoo kaydetti.

Liverpool'un sayıları ise 47. dakikada Dominik Szoboszlai ve 56. dakikada Cody Gakpo'dan geldi.

UNITED, YENİDEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE!

Bu skorla ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Michael Carrick'in ekibi, puanını 64 yaptı ve üçüncü sıradaki yerini koruyarak Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Bu sezon kötü bir performans sergileyen Kırmızılar ise 58 puanda kalarak dördüncü basamakta yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.