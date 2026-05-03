Manchester United, Liverpool'u geçti: Şampiyonlar Ligi bileti geldi

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United, sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar, ezeli rakibini 3-2 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

Old Trafford'da oynanan karşılaşmada Manchester United'a galibiyeti getiren golleri, 6'da Matheus Cunha, 14'te Benjamin Sesko ve 77'de Kobbie Mainoo kaydetti.

Liverpool'un sayıları ise 47. dakikada Dominik Szoboszlai ve 56. dakikada Cody Gakpo'dan geldi.

UNITED, YENİDEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE!

Bu skorla ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Michael Carrick'in ekibi, puanını 64 yaptı ve üçüncü sıradaki yerini koruyarak Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Bu sezon kötü bir performans sergileyen Kırmızılar ise 58 puanda kalarak dördüncü basamakta yer aldı.