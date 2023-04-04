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Spor

Manchester United, Luke Shaw'un sözleşmesini 4 yıl daha uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, İngiliz savunma oyuncusu Luke Shaw'ın sözleşmesini 4 yıl daha uzattı.

4 Nisan 2023 Salı 13:18 - Güncelleme:
Manchester United, Luke Shaw'un sözleşmesini 4 yıl daha uzattı
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İngiltere Premier Lig'de ilk dört yarışısını sürdüren Manchester United, iç transferde Luke Shaw'la sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun sözleşmesinin 4 yıl uzatıldığı belirtildi.

Manchester United'ın internet sitesine açıklamalarda bulunan Shaw, "Teknik direktörümüz ve antrenör ekibimizle yeni bir yolculuğun başındayız. Bu sezon başarılı bir performans sergiledik ve daha fazlasını başarmak istiyoruz. Özel bir şeyler yaratabilmek için burada harika bir fırsat var ve bunun bir parçası olabilmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Manchester United'a 2014 yılında Premier Lig ekibi Southampton'dan transfer olan Luke Shaw, 249 maçta süre aldı.

Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 28 asist kaydeden İngiliz oyuncu, milli takımda 29 maçta forma giydi.

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