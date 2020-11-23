Manchester United maçı öncesi Başakşehir'de 4 eksik

AA 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:17 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:17

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu dördüncü maçında yarın grup lideri de olan İngiliz ekibi Manchester United'a konuk olacak.

Old Trafford'daki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelede Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Grupta dördüncü maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile aynı puana sahip Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından son sırada yer alıyor. Manchester United ve Leipzig ise 6'şar puana sahip.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 2-1 kazandı.

Grubun diğer maçında ise PSG ile Leipzig Fransa'da karşı karşıya gelecek.;;;;



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 4 EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor.

İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Junior Caiçara ve Enzo Crivelli kadroda yer almayacak.

Medipol Başakşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki oyuncu da bu mücadelede forma giyemeyecek.



