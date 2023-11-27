Manchester United maçı öncesi Okan Buruk için zor karar!

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da şimdiden planlar yapılmaya başlandı. Teknik patron Okan Buruk, oynanacak kritik maçta rotasyon yapacak...

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

GÖZLER ZAHA'DA

Daha önce Manchester United forması giyen Wilfried Zaha, eski takımına karşı yine özel olarak hazırlanacak. Gelen bilgilere göre Fildişili futbolcu, çarşamba günü gerçekleşecek karşılaşmaya kadar ekstra idmanlar yapacak. Kırmızı Şeytanlar ile oynanan ve 3-2 kazanılan maçta bir gol atan yıldız hücum oyuncusu, galibiyetin mimarlarından biri olmuştu. 31 yaşındaki süperstar, bir kez daha klasını konuşturup, takımını galibiyete götürmeyi hedefliyor. Zaha, ayrıca bu kez ilk maça göre daha formda olacak. O günden bu yana eski performansına iyice yaklaşan tecrübeli oyuncu, bunu tabeleya da yansıttı. Zaha, çıktığı son 3 lig maçında 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

OKAN BURUK'UN ZOR TERCİHİ

Alanyaspor mücadelesinde orta sahada görev yapan Zaha, Mertens ve Barış Alper gösterdiği performans ile galibiyetin mimarlarından oldu. Fakat Manchester United mücadelesinde bu bölgede değişiklikler yapılacak. Sol kanatta Wilfried Zaha'nın oynaması kesin. Ancak on numara ve sağ kanat için de 2 formaya tam 3 aday var. Okan Buruk; Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Ziyech arasında seçim yapacak. Kerem, son maçta yorgun olduğu için sahada değildi. Mertens ise harika oyunuyla takımını sırtladı. Buruk'un, Kırmızı Şeytanlar karşısında yapacağı tercihi ise maç gününde belirlemesi bekleniyor.

TAKIR TAKIR İŞLİYOR

Bu arada Buruk, sisteminin istediği gibi işlemesinden bir hayli memnun. Genç teknik adam, normal şartlar altında Mertens'i, geçen sezon joker oyuncu gibi kullanacaktı. Yani Belçikalı'yı zaman zaman yedek oturtup, zaman zaman da 11'e sürecekti. Bu sezon kadronun genişlemesi ve eldeki oyuncuların form tutması sayesinde Mertens'i istediği gibi kullanabilecek. Ayrıca Okan Buruk, milli arada özel program alan Ndombele'nin performansının yükselmesinden de hayli memnun.