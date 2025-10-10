İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Manchester United, Maguire ile sözleşme uzatmak istiyor

Manchester United, takımın 32 yaşındaki defans oyuncusu Harry Maguire ile yeni bir sözleşme için görüşmeler yürütüyor.

10 Ekim 2025 Cuma 11:22
Manchester United, Maguire ile sözleşme uzatmak istiyor
Manchester United, Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, İngiliz defans oyuncusu Harry Maguire ile yeni sözleşme görüşmeleri yapıyor.

32 yaşındaki Maguire'ın kulüple olan mevcut sözleşmesi 2026 Haziran ayında sona erecek. Oyuncunun temsilcileri yakın zamanda United yönetimiyle bir araya geldi ve ileri görüşmeler planlanıyor.

Ada ekibi, Maguire'ın sahadaki performansı ve liderlik yeteneklerinden memnun. İngiliz milli oyuncu, 2019'dan bu yana Manchester United formasını giyiyor ve takımın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

