Manchester United, Maguire ile sözleşme uzatmak istiyor

Manchester United, Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, İngiliz defans oyuncusu Harry Maguire ile yeni sözleşme görüşmeleri yapıyor.

32 yaşındaki Maguire'ın kulüple olan mevcut sözleşmesi 2026 Haziran ayında sona erecek. Oyuncunun temsilcileri yakın zamanda United yönetimiyle bir araya geldi ve ileri görüşmeler planlanıyor.

Ada ekibi, Maguire'ın sahadaki performansı ve liderlik yeteneklerinden memnun. İngiliz milli oyuncu, 2019'dan bu yana Manchester United formasını giyiyor ve takımın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.