Manchester United, Mason Mount'un peşinde

Manchester United, yeni sezon öncesi kadrosuna bir orta saha transferi yapmak istiyor.

İngiliz ekibinin listesinin ilk sırasında ise Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham yer alıyor. Ancak Manchester United, Bellingham transferinde başarısız olması durumunda alternatifini de belirledi.

BELLINGHAM'A ALTERNATİF

Guardian'da yer alan habere göre Erik ten Hag'ın ekibi, Bellingham'a alternatif olarak listesinde Chelsea'den Mason Mount'u bulunduruyor.

Chelsea'nin, sözleşmesi gelecek yıl bitecek Mount'a yeni bir teklifte bulunduğu aktarıldı. Londra temsilcisinin, mevcut sözleşmesinde haftalık 75 bin sterlin kazanan 24 yaşındaki futbolcuya haftalık 180 bin sterlin teklif yaptığı öne sürüldü. Mount'un bu teklife henüz bir cevap vermediği ifade edildi.

BU SEZON 6 GOLE KATKI

Öte yandan Manchester United'ın, Mount transferinin Bellingham'a göre çok daha uygun fiyatlı olacağı belirtildi. Bellingham'ın bonservis bedeli 100 milyon sterlin olarak gösterilirken, Manchester United'ın Mount'u 50 milyon sterline kadrosuna katabileceği öne sürüldü.

Bu sezon özellikle ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Chelsea'nin, finansal fair kuralları nedeniyle Mount'un satışına sıcak bakabileceği vurgulandı.

Bu sezon Chelsea forması altında 32 maça çıkan Mason Mount, 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.