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Spor

Manchester United, Matheus Cunha transferini bitirdi

Manchester United, yeni sezon planlamasında yer verdiği Matheus Cunha'nın serbest kalma bedelini Wolverhampton'a ödedi.

Haber Merkezi28 Mayıs 2025 Çarşamba 01:02 - Güncelleme:
Manchester United, Matheus Cunha transferini bitirdi
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Manchester United, Wolverhampton forması giyen Matheus Cunha'nın transferi için geri sayıma geçti.

Yeni sezon kadro çalışmalarına hız veren Manchester United, Wolverhampton forması giyen Matheus Cunha'nın 62.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödedi.

İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre Wolverhampton, 26 yaşındaki Brezilyalı forvetin transferi için Manchester United'a sağlık kontrolü ve sözleşme işlemlerini tamamlama izni verdi.

Oyuncunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra Manchester United'a resmi imzayı atması bekleniyor.

2024/2025 sezonunda Wolverhampton formasıyla 36 maça çıkan Matheus Cunha, 17 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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