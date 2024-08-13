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Spor

Manchester United, Matthijs de Ligt'i resmen duyurdu

Manchester United, Bayern Münih'in Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt'i transfer ettiğini duyurdu.

13 Ağustos 2024 Salı 22:57 - Güncelleme:
Manchester United, Matthijs de Ligt'i resmen duyurdu
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İngiltere Premier Lig takımı Manchester United,Bayern Münih'in 25 yaşındaki savunma oyuncusu Matthijs de Ligt ile 5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig takımı, de Ligt için Bayern'e 45 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. İki takım arasında yapılan anlaşmada 5 milyon Euro'luk da bonus ödemesi olduğu belirtildi.

Hollandalı stoper imza töreninde yaptığı açıklamada, "Manchester United'ın beni istediğini duyduğum anda, böylesine tarihi bir kulüpte yeni bir meydan okuma fırsatı yakalayacağım için heyecan duydum. Sonraki görüşmelerde, Futbol yöneticilerinin ortaya koyduğu vizyondan ve bana biçtikleri rolden etkilendim." diye konuştu.

ManU'nun Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag hakkında da konuşan Matthijs de Ligt, "Erik ten Hag kariyerimin ilk aşamalarını şekillendirdi, bu yüzden benden en iyiyi nasıl çıkaracağını biliyor ve onunla tekrar çalışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

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